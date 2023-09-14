В Левобережном районе Мариуполя отремонтировали еще два четырехэтажных дома

За ходом ремонтных работ в этом квартале внимательно следит Правительство Новосибирской области. Фото: Администрация города Мариуполя

Экспертиза одобрила качество ремонта многоквартирных жилых домов в Левобережном районе Мариуполя. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что в данной части города строители восстановили еще два четырехэтажных дома. За ходом ремонтных работ в этом квартале внимательно следит Правительство Новосибирской области.

В целом на сегодняшний день здесь уже отремонтированы пять домов, на оставшихся семи еще кипит работа.

- Огромная благодарность строителям, которые выполняют свою работу в непростых, крайне стесненных условиях, - цитируют в мэрии слова министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

По его словам, ремонтным бригадам сейчас стратегически важно успеть сделать как можно больше до наступления холодов.

Напомним, ранее сообщалось, что Московская область восстанавливает четыре девятиэтажки в Мариуполе. В Центральном районе города подмосковные строители проводят работы по отделке фасадов в нескольких девятиэтажных домах.

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