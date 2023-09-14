В одном из вузов Донецка начали готовить ландшафтных архитекторов и дизайнеров

Вуз продолжит работу по расширению списка специальностей. Фото: ДонНАСА

С 1 сентября в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) открыли четыре новых направления подготовки студентов. Об этом сообщил ДАН ректор вуза Николай Зайченко.

Он отметил, что теперь учащиеся могут попробовать свои силы в таких модных профессиях, как дизайнер интерьеров или специалист по ландшафтной архитектуре.

- С нового учебного года у нас заработали новые направления подготовки, а именно: «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Дизайн», «Информационные системы и технологии в строительстве», в магистратуре открыта «Ландшафтная архитектура», - проинформировал он.

По словам ректора, вуз продолжит работу по расширению списка специальностей.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР начнут готовить лесников и кинологов. В Донбасской аграрной академии стартует набор по новым профилям, к которым проявляют определенный интерес госслужбы и некоммерческие структуры.

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