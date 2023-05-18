В ДНР начнут готовить лесников и кинологов

Сейчас к кинологам есть определенный интерес со стороны государственных служб и некоммерческих структур. Фото: МЧС ДНР

В этом году Донбасская аграрная академия начнет набор учащихся в магистратуру по специальности «Лесоведение, лесоводство и лесная пирология». Об этом сообщила ДАН первый проректор ДонАГРА Ольга Удалых.

Она пояснила, что раньше студенты, изучающие «Лесное дело», могли окончить только бакалавриат. И вот теперь в академии открывают новый образовательный уровень по российским стандартам.

- Будем учить лесников, профиль у них очень интересный «Лесоведение, лесоводство и лесная пирология», - отметила первый проректор.

По словам Удалых, студенты смогут изучать не только лесные экосистемы, но также узнают, как защитить их с помощью контроля и надзора, а также уберечь лесные массивы от пожаров и истощения.

Также в этом году абитуриенты смогут подать документы на специальность «Зоотехния» по профилю «Продуктивное животноводство и кинология». Как утверждает проректор, сейчас к кинологам проявляют определенный интерес госслужбы и некоммерческие структуры.

- Думаем, что у абитуриентов вызовет, конечно, интерес этот профиль, - отметила она.

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