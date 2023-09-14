В Мариуполе восстановят мемориальную доску на кинотеатре «Победа»

Мемориальной доске на мариупольском кинотеатре вернут первоначальный вид. Фото: пресс-служба администрации Мариуполя

На обновленном кинотеатре «Победа» в Мариуполе установят восстановленную мемориальную доску известному кинодеятелю Виллию Котенко. Он был директором киносети Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

— Мемориальная доска директору киносети Мариуполя Виллию Михайловичу Котенко долгие годы украшала фасад кинотеатра «Победа». В ходе боевых действий здание серьезно пострадало, осколками была посечена и мемориальная доска. Строители обещают восстановить здание кинотеатра в его первоначальном историческом виде, — заявили в администрации.

Как сообщала «КП Донецк», ремонтом в кинотеатре Мариуполя занимаются строители из Санкт-Петербурга. Специалисты планируют обустроить кинозал, зону фуд-корта и детскую площадку. Витражное остекление в здании кинотеатра уже восстановили, сейчас строители перешли к внутренним отделочным работам.

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