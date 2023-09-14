Приходько: Артиллерийский огонь ВСУ по Горловке корректируют с БПЛА

Под огнем ВСУ оказался Никитовский район Горловки (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки из артиллерии. Огонь корректируется с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько.

— Украинские боевики подвергают обстрелу поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки). Артиллерийский огонь врага корректируется беспилотным летательным аппаратом, — заявил мэр.

Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на котельную в Калининском районе Горловке. Было зафиксировано попадание в дымовую трубу на высоте примерно 40 метров В результате украинской агрессии повреждена антенна, а на кровле котельной образовались незначительные сколы.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 28 снарядов из артиллерии за 20 минут. Обстрел ведется с позиций боевиков в Орловке, Клебан-Быке и других населенных пунктах.

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