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НовостиПолитика14 сентября 2023 11:10

Приходько: Артиллерийский огонь ВСУ по Горловке корректируют с БПЛА

Украинские боевики открыли огонь из артиллерии по Никитовскому району Горловки
Виктория ПОДАРОВА
Под огнем ВСУ оказался Никитовский район Горловки (архивное фото)

Под огнем ВСУ оказался Никитовский район Горловки (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки из артиллерии. Огонь корректируется с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько.

— Украинские боевики подвергают обстрелу поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки). Артиллерийский огонь врага корректируется беспилотным летательным аппаратом, — заявил мэр.

Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на котельную в Калининском районе Горловке. Было зафиксировано попадание в дымовую трубу на высоте примерно 40 метров В результате украинской агрессии повреждена антенна, а на кровле котельной образовались незначительные сколы.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 28 снарядов из артиллерии за 20 минут. Обстрел ведется с позиций боевиков в Орловке, Клебан-Быке и других населенных пунктах.

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