ВСУ за 20 минут выпустили по трем городам ДНР 28 снарядов из артиллерии

ВСУ за 20 минут выпустили по ДНР 28 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 20 минут выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 28 снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:50 – населенный пункт Клебан-Бык – населенный пункт Горловка (Калининский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в 13:00 по Калининскому и Никитовскому району Горловки ВСУ выпустили еще четыре снаряда калибром 155 мм. Примерно с 12:55 по 13:10 противник обстреливал Киевский и Куйбышевский районы Донецка. За это время из района Орловки и Карловки украинские боевики выпустили 12 снарядов натовского калибра.

Кроме того, под огонь украинских боевиков попал Червоногвардейский район Макеевки. С 12:55 по 13:05 противник выпустил девять снарядов калибром 155 мм.

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