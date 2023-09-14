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НовостиПолитика14 сентября 2023 10:39

ВСУ за 20 минут выпустили по трем городам ДНР 28 снарядов из артиллерии

По Донецку, Макеевке и Горловке украинские боевики выпустили 28 снарядов за 20 минут
Владислав ГУЩИН
ВСУ за 20 минут выпустили по ДНР 28 снарядов из артиллерии (архивное фото)

ВСУ за 20 минут выпустили по ДНР 28 снарядов из артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 20 минут выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 28 снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:50 – населенный пункт Клебан-Бык – населенный пункт Горловка (Калининский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в 13:00 по Калининскому и Никитовскому району Горловки ВСУ выпустили еще четыре снаряда калибром 155 мм. Примерно с 12:55 по 13:10 противник обстреливал Киевский и Куйбышевский районы Донецка. За это время из района Орловки и Карловки украинские боевики выпустили 12 снарядов натовского калибра.

Кроме того, под огонь украинских боевиков попал Червоногвардейский район Макеевки. С 12:55 по 13:05 противник выпустил девять снарядов калибром 155 мм.

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