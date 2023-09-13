В Ясиноватой сотрудникам машиностроительного завода выдали гуманитарную помощь

Ясиноватцы не покинули город, несмотря на обстрелы, и продолжают работать. Фото: ТГ/Шевченко

В Ясиноватой выдают гуманитарную помощь тем, кто не покинул город, несмотря на обстрелы, и продолжает работать. Среди них - и работники местного машзавода, которым также оказали поддержку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

- Выдали гуманитарную помощь сотрудникам ООО НПО «Ясиноватский машиностроительный завод». Несмотря на постоянные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины, предприятие ежедневно работает на благо нашего любимого города, - заявил мэр.

Отметим, ранее градоначальник поблагодарил также работников коммунальных служб и всех жителей, кто не оставил город, а продолжает трудиться на благо Ясиноватой в это сложное для всех время.

- Низкий поклон Вам! - написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в Ясиноватой организовали выдачу гуманитарной помощи для жителей ближайших освобожденных поселков. Людям передали продукты питания, воду, электрогенераторы и другие предметы первой необходимости.

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