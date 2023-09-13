Мариуполь стал одним из лучших городов по организации выборов в ДНР

За успешное проведение предвыборной кампании и проявленный профессионализм председателям территориальных избирательных комиссий вручили благодарности. Фото: ТГ/Моргун

Мариуполь оказался в числе лучших городов по организации выборов в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который провел встречу с председателями всех четырех территориальных избирательных комиссий городского округа Мариуполь.

- Выборы в нашем городе прошли успешно, процесс был организован на должном уровне. Это отметило руководство Республики, назвав наш город в числе лучших по проведению голосования, - заявил он.

По словам Моргуна, на председателей территориальных избирательных комиссий легла большая ответственность. Однако со всеми задачами они справились «на отлично». За успешное проведение предвыборной кампании и проявленный профессионализм Олег Моргун вручил мариупольчанкам, возглавившим комиссии, благодарности.

- Пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех делах на благо города и его жителей, - отметил он.

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