Мариуполь стал одним из лучших городов по организации выборов в ДНР

За успешное проведение предвыборной кампании и проявленный профессионализм председателям территориальных избирательных комиссий вручили благодарности. Фото: ТГ/Моргун
Мариуполь оказался в числе лучших городов по организации выборов в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который провел встречу с председателями всех четырех территориальных избирательных комиссий городского округа Мариуполь.
- Выборы в нашем городе прошли успешно, процесс был организован на должном уровне. Это отметило руководство Республики, назвав наш город в числе лучших по проведению голосования, - заявил он.
По словам Моргуна, на председателей территориальных избирательных комиссий легла большая ответственность. Однако со всеми задачами они справились «на отлично». За успешное проведение предвыборной кампании и проявленный профессионализм Олег Моргун вручил мариупольчанкам, возглавившим комиссии, благодарности.
- Пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех делах на благо города и его жителей, - отметил он.
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