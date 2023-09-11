Денис Пушилин об итогах голосования в ДНР 2023: Первые исторические выборы по законам России состоялись

Врио Главы ДНР Денис Пушилин и председатель Избиркома ДНР Владимир Высоцкий (слева) подвели итоги голосования. Фото: АГ ДНР

Первые выборы в ДНР в составе России состоялись. Никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Так сегодня прокомментировал результаты избирательного процесса в регионе врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Первые исторические выборы по законам уже России в Донецкой Народной Республике состоялись! Подведены предварительные итоги. ЦИК обработаны 100 процентов протоколов. По предварительной информации, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, - заявил Пушилин.

Он отметил, что избиратели, жители Республики, подошли в очередной раз с полной ответственностью за будущее и региона, и России.

- Как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» я не могу не порадоваться ее результату, он достаточно высокий, это 78,03 процента. Это говорит, что в парламенте, в Народном Совете, мы будем иметь большинство. Соответственно, мы не только будем принимать участие в принятии самых важных решений для региона, но и будем нести полную ответственность. Мы к этому привыкли, и это здорово, - сказал руководитель региона.

Он назвал закономерным такой результат «Единой России», потому все в Республике ассоциируют партию с ее создателем – Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Напомним, что по итогам обработки всех протоколов на выборах в Народный Совет ДНР партия «Единая Россия» одержала уверенную победу, набрав 78,03 процента голосов. Далее следуют КПРФ 6,43%, ЛДПР — 6,25%, «Новые люди» — 5,14%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» — 3,27%.

Кроме этого, обнародованы результаты обработки всех протоколов на выборах депутатов Донецкого городского совета. «Единая Россия» получила 75,6% голосов, ЛДПР — 7,14%, КПРФ — 5,46%, «Новые люди» — 5,32%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» — 5,18%.

Напомним, что очные этап голосования на выборах депутатов Народного Совета и органов самоуправления длился три дня — с 8 по 10 сентября. Ранее в регионе провели досрочное голосование.

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