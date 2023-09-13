Автор песен Пугачевой и Киркорова может написать гимн для Донецка

Мэр Донецка поблагодарил известного поэта-песенника за личный вклад в развитие культуры города и укрепление народного духа. Фото: ТГ/Кулемзин

Мэр Донецка Алексей Кулемзин обсудил с популярным российским композитором Олегом Попковым возможность написания гимна для города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что Попков - талантливый музыкант и поэт-песенник, написавший десятки хитов для звезд российской эстрады. А еще он является автором песни «Донецк - город-боец», которая покорила дончан. В знак благодарности за личный вклад в развитие культуры города Донецка, укрепление народного духа и патриотизма граждан Кулемзин наградил Олега Попкова нагрудным «Знаком Почета» III степени.

- Также обсудили возможность написания гимна нашего города, - заявил мэр.

Тем временем ансамбль «Донбасс» принял участие в фестивале народного творчества в Крыму. Артисты показали зрителям постановку «Татарский танец».

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