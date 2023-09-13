Ансамбль «Донбасс» принял участие в фестивале народного творчества в Крыму

Премьерная постановка «Татарский танец» понравилась зрителям и организаторам фестиваля. Фото: Минкультуры ДНР

Академический ансамбль песни и танца «Донбасс» принял участие в фестивале народного творчества в Крыму. На сцене фестиваля «Соединяя берега» зрители увидели премьеру коллектива — постановку «Татарский танец». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Донецкой Народной Республики.

— Крайне насыщенная программа праздника охватила творческие площадки Керчи, Феодосии и Кировского района полуострова. Ансамбль «Донбасс» на протяжении трех дней принял участие в пяти масштабных мероприятиях – творческой встрече в рамках проекта «Прифронтовой привал», митинге-концерте «Время быть вместе», а также в финальном гала-концерте на сцене керченского дворца культуры «Корабел», — отметили в пресс-службе.

В Минкультуры ДНР добавили, что премьерная постановка «Татарский танец» была с теплом принята зрителями и организаторами фестиваля.

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