Донецкая железная дорога увеличила доход от грузовых перевозок в 2023 году

Доходы от грузовых перевозок в регионе значительно увеличились. Фото: ТГ/Солнцев

Донецкая железная дорога увеличила доход от грузовых перевозок. За восемь месяцев этого года она заработала больше, чем за аналогичный период 2022-го, получив дополнительно 120 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса».

- На ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» в текущем году, с января по август включительно, от грузовых перевозок получили доходов почти на 120 млн рублей больше, чем за тот же период 2022 года, - рассказали там.

Сообщается также, что этот же период Луганская железная дорога, также входящая в состав концерна, увеличила доход от грузовых перевозок более чем на 170 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2025 году ДНР возобновит железнодорожное сообщение с другими регионами России. Врио Главы Республики Денис Пушилин заявил о масштабном восстановлении транспортной инфраструктуры ДНР в ближайшие годы.

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