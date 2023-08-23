К 2025 году ДНР возобновит железнодорожное сообщение с другими регионами России

В ближайшие годы в ДНР планируют запустить Ж/Д-сообщение с соседними регионами России. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики, секретарь донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» представил Народную программу на второй конференции партии в ДНР. Среди ее пунктов — восстановление транспортной инфраструктуры региона, в том числе железнодорожного сообщения с соседними субъектами России.

— К 2025 году планируется полностью возобновить железнодорожное сообщение с соседними регионами России, а затем — и с Крымом. К этому же времени дороги между административными центрами республики должны быть отремонтированы на 85%, в 2027 - на 100%, — заявил Денис Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что ежегодно в ДНР будут ремонтировать не менее 250 километров внутригородской улично-дорожной сети. На очереди также восстановление аэропортов в Донецке и Мариуполе.

— В ближайшие три года с помощью федеральных программ на маршруты выйдут 400 новых автобусов различного класса, созданы государственные социальные автобусные маршруты взамен частных перевозчиков, — добавил Пушилин.

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