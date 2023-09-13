Пушилин рассказал о помощи Москвы в подготовке к отопительному сезону в ДНР

При всем усердии местных коммунальщиков, задач и проблем накопилось слишком много. Фото: Минстрой ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал в студии программы «Соловьев Live» о помощи Москвы в подготовке Республики к осенне-зимнему периоду. Руководитель региона признал, что местные специалисты не смогли бы справиться с поставленной задачей своими силами, поскольку проблем в коммунальной сфере накопилось слишком много. Кроме того, на подготовку к отопительному сезону также влияют постоянные обстрелы со стороны ВСУ.

- Если бы не Москва, мы бы не справились. Давайте смотреть правде в глаза. При всем героизме, при всем усердии наших коммунальщиков задач и проблем слишком много. И с котельными, и с изношенностью сетей. Плюс каждый обстрел - это поврежденные крыша, окна, газопровод, электроэнергетика. Каждый обстрел - это очень много работы, которую нужно проводить, - заявил он.

Напомним, ранее в Донецке ответственные службы признали проблему с отоплением 103 домов. Подготовка к отопительному сезону в городе проводится в условиях нехватки воды, а также непрекращающихся обстрелов со стороны украинских военных.

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