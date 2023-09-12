Кулемзин заявил, что в Донецке существует проблема с подачей тепла в сотню домов

Одним из негативных факторов является нехватка сотрудников коммунальных предприятий. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецке продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что в пяти районах города - Буденновском, Ворошиловском, Калининском, Ленинском и Пролетарском - мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения к зиме проходят согласно графику, в этом помогают специалисты из Москвы. Однако в прифронтовых районах города существуют проблемы с подачей тепла в дома.

- В четырех районах города (Киевский, Кировский, Куйбышевский, Петровский) существует проблема с подачей теплоносителя в 103 дома, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Одним из негативных факторов является нехватка сотрудников предприятий, - отметил градоначальник.

По словам мэра, подготовка к отопительному сезону проходит в Донецке в условиях дефицита воды, столь необходимой для промывки и заполнения системы центрального отопления, а также под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, для которых зачастую целенаправленными мишенями становятся котельные, электроподстанции и водопроводные узлы.

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