Денис Пушилин: Подготовка ДНР к отопительному сезону идет по плану

В ДНР продолжают готовить жилые дома, социальные объекты и инфраструктуру к отопительному сезону (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе продолжается подготовка домов и соцобъектов к отопительному периоду. Врио главы подчеркнул, что ниже общего процента готовность у Донецка, Ждановки, Зугрэса, Ясиноватой, Першотравневого и Старобешевсокого районов.

— В целом подготовка жилых многоквартирных домов, котельных, объектов водоснабжения и водоотведения, объектов социальной сферы идет по плану. Высокий процент готовности по всем мероприятиям – у Горловки, Докучаевска, Енакиево, Углегорска, Кировского, Макеевки, Тореза, Снежного, Харцызска, Шахтерска, Амвросиевского, Новоазовского и Тельмановского районов, — заявил Пушилин по итогам оперативного совещания с Правительством, руководителями министерств, городов и районов.

Врио Главы ДНР добавил, что у Дебальцево, Иловайска, Светлодарска, Волновахского и Володарского районов процент подготовки выше общего, но менее 90%.

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