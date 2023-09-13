В ДНР запустят новый автобусный маршрут, соединяющий Горловку с Ростовом

С 20 сентября будут организованы новые рейсы по маршруту «Горловка - Ростов-на-Дону» через Енакиево и Харцызск. Фото: Минтранс ДНР

В ДНР запустят новый автобусный маршрут между Горловкой и Ростовом-на-Дону. Регулярные рейсы в этом направлении начнут осуществляться с 20 сентября. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что маршрут автобусов будет пролегать через еще два крупных города Республики.

- С 20 сентября организованы новые рейсы по маршруту «Горловка - Ростов-на-Дону» через Енакиево и Харцызск, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что рейсы будут курсировать каждый день с выездом с автостанции Горловки в 7:00. Отправления с АС Енакиево и Харцызска будут осуществляться в 8:00 и 8:50 соответственно. Прибытие в Ростов ожидается в 13:30.

Напомним, ранее власти назвали причины роста цен на топливо в ДНР. Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и министр угля и энергетики объяснили, чем вызвана более высокая стоимость бензина и дизтоплива по сравнению с Ростовской областью.

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