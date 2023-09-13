Денис Пушилин назвал героями спасателей МЧС ДНР

Пожарные МЧС ДНР продолжают работу, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики назвал спасателей МЧС ДНР героями. Денис Пушилин заявил, что пожарные продолжили тушить гражданский склад с продуктами после повторного обстрела.

— Люди, которые работают в обстреливаемых районах, МЧС-ники – герои. У нас были опять обстреляны гражданские склады с продуктами питания и прочим. Ребята приехали, начали тушить, — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live». — Был повторный обстрел, они спрятались. Только обстрел закончился, они опять вышли, продолжили тушить. Это реальные герои. Их никто не заставлял – это невозможно заставить. Их бы поняли, если бы они ждали, когда самостоятельно догорит. Нет, они с самоотдачей, не важно, что за объект.

Как сообщала «КП Донецк», пожарные МЧС попали под повторный обстрел ВСУ 24 августа во время тушения гаража в Донецке. Спасатели спустились в укрытие, а потом продолжили работу.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные МЧС попали под повторный обстрел во время тушения магазина в Донецке

Магазин в Киевском районе Донецка загорелся в результате обстрела ВСУ (подробнее)