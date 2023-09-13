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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:30

Денис Пушилин назвал героями спасателей МЧС ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пожарные МЧС попали под обстрел, но продолжили тушить пожар
Виктория ПОДАРОВА
Пожарные МЧС ДНР продолжают работу, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Пожарные МЧС ДНР продолжают работу, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики назвал спасателей МЧС ДНР героями. Денис Пушилин заявил, что пожарные продолжили тушить гражданский склад с продуктами после повторного обстрела.

— Люди, которые работают в обстреливаемых районах, МЧС-ники – герои. У нас были опять обстреляны гражданские склады с продуктами питания и прочим. Ребята приехали, начали тушить, — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live». — Был повторный обстрел, они спрятались. Только обстрел закончился, они опять вышли, продолжили тушить. Это реальные герои. Их никто не заставлял – это невозможно заставить. Их бы поняли, если бы они ждали, когда самостоятельно догорит. Нет, они с самоотдачей, не важно, что за объект.

Как сообщала «КП Донецк», пожарные МЧС попали под повторный обстрел ВСУ 24 августа во время тушения гаража в Донецке. Спасатели спустились в укрытие, а потом продолжили работу.

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