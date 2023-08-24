Пожарные МЧС попали под повторный обстрел во время тушения магазина в Донецке

Возгорание в Киевском районе Донецка удалось ликвидировать за час (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Два пожарно-спасательных отделения МЧС Донецкой Народной Республики попали под повторный обстрел во время тушения пожара в Киевском районе Донецка. Сотрудники спасательной службы были вынуждены спуститься в подвал. К счастью, никто не пострадал.

— Поступило сообщение о пожаре из-за обстрела по улице Абакумова в Кировском районе Донецка. К месту вызова направлены два пожарно-спасательных отделения. В связи с повторным обстрелом сотрудники МЧС вынуждены были спуститься в укрытие. Как только обстрел прекратился огнеборцы приступили к ликвидации пожара, — заявили в ведомстве.

Огонь удалось потушить за час.

Напомним, что за ночь ВСУ дважды открывали огонь по Киевскому району Донецка. В результате обстрелов повреждено стоматологическое отделение ЦГКБ №1, магазин «Идеал», частные и многоквартирные жилые дома на улицах Розы Люксембург, Головко и Венедиктова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мирный житель Донецка получил ранение при обстреле ВСУ ночью 24 августа

Украинские войска несколько раз обстреляли Киевский район ночью 24 августа (подробнее)