Моргун поручил провести генуборку в Мариуполе ко Дню города

Ко Дню города в Мариуполе уберут все городские территории (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун поручил провести генеральную уборку всех городских территорий ко Дню города. Градоначальник подчеркнул, что привести в порядок необходимо весь город, а не только участки, где будут проходить праздничные мероприятия. 245-летие Мариуполя отметят в субботу, 16 сентября.

— Следует провести генеральную уборку всех городских территорий, а не только тех, где будут проходить торжественные мероприятия. Особое внимание уделяем рекреационным зонам, чтобы мариупольцы смогли комфортно отдохнуть в выходные, — заявил мэр.

Как сообщала «КП Донецк», в Мариуполе начали готовить локации к празднованию Дня города. Жителей приморского города ожидают культурно-спортивные мероприятия и праздничный концерт, на котором выступят лучшие творческие коллективы города. Торжества начнутся в 11:00 и продлятся до самого вечера.

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