Мэр Мариуполя Моргун: Организация Дня города должна быть «на высоте»

Город готовится отмечать свою юбилей 16 сентября (архивное фото). Фото: ДАН

В Мариуполе продолжается подготовка к празднованию Дня города. Глава администрации Олег Моргун в ходе совещания с заместителями и руководителями подразделений горадминистрации подчеркнул, что организация праздничных мероприятий должна быть «на высоте».

— На утреннем совещании основное внимание уделили подготовке к предстоящему 245-летию Мариуполя. Его отметим уже в эти выходные. Организация торжественных мероприятий должна быть «на высоте», чтобы мариупольцы впервые за долгое время смогли почувствовать настоящую атмосферу праздника, — заявил градоначальник.

Среди других задач Моргун отметил подготовку к отопительному сезону и восстановление частных домов.

Как сообщала «КП Донецк», ранее в Мариуполе начали благоустраивать и приводить в порядок городские территории. Градоначальник подчеркнул, что на благоустройстве города к празднованию 245-летия должен быть сделан особый акцент.

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