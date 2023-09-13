Специалисты Санкт-Петербурга построят в Мариуполе два банных комплекса

В двух будущих банных комплексах Мариуполя укладывают кирпичную кладку. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Специалисты из Санкт-Петербурга построят в Мариуполя два банно-оздоровительных комплекса. Они откроются в Жовтневом и Ильичевском районах города. Сейчас строители занимаются усилием конструкций будущего здания. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

— В здании на Митрополитской улице рабочие демонтировали аварийные конструкции, восстановили кровлю. Энергетики проложили новые инженерные сети. Сейчас строители проводят работы по усилению внутренних перекрытий и кирпичной кладки стен. Новый банный комплекс станет первым в Жовтневом районе. Второй отстраивают в Ильичевском районе, — заявили в администрации северной столицы.

Как сообщала «КП Донецк», специалисты из Санкт-Петербурга продолжают восстановление Центра медико-санитарной помощи в Мариуполе. Строители выполняют в корпусе детской хирургии сантехнические электромонтажные работы, монтаж вентиляции, систем пожаротушения и отопления. Сдать объект планируют до конца 2023 года.

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