В Мариуполе продолжают восстановление Центра медико-санитарной помощи

Специалисты занимаются внутренний отделкой помещений медико-санитарного центра в Мариуполя. Фото: пресс-служба администрации Мариуполя

В Мариуполе продолжается ремонт Центра медико-санитарной помощи. Внутренней отделкой и монтажными работами на объекте занимаются 74 специалиста. В восстановлении центра задействовано две единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— Сейчас строители выполняют в корпусе детской хирургии сантехнические электромонтажные работы, монтаж вентиляции, систем пожаротушения и отопления, укладывают плитку и кровлю, — заявили в администрации.

Как сообщала «КП Донецк», «Единый заказчик» завершает строительство двух пятиэтажек в Мариуполе. Специалисты уже выполнили все монолитные работы и закрыли тепловой контур, а сейчас занимаются отделкой помещений и монтируют инженерные системы. Сдать объект планируют до конца 2023 года. В каждом корпусе дома находится 91 квартира. После всех внутренних и наружных работ в дом заселятся 182 семьи.

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