Жителям Мариуполя разъяснили, как получить компенсацию за утраченное жилье

Мэр Мариуполя Олег Моргун провел личный прием граждан. Фото: ТГ/Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун пояснил жителям города, как получить компенсацию за поврежденное или утраченное жилье. Об этом он рассказал в ходе личного приема граждан, который провел вместе с первым замглавы администрации Жовтневого района Артемом Федориновым.

- Разъяснил горожанам, что меры социальной поддержки граждан, оказавшихся в такой ситуации, четко определены Постановлением №61-1 Правительства ДНР. Согласно ему, за поврежденное жилье можно получить компенсацию в размере до 7 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади, а за утраченное жилье - до 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади, - отметил Моргун.

По словам мэра, за получением социальной поддержки мариупольцам следует обращаться в Управление труда и социальной защиты населения своего района.

- Специалисты подробно ответят на все имеющиеся вопросы и проконсультируют, какие документы следует приложить к заявлению на получение компенсации, - заявил он.

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