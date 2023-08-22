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НовостиПолитика22 августа 2023 8:58

В Мариуполе возобновили прием заявлений от граждан на получение компенсации за утраченное или поврежденное жилье

Специалисты уже приняли порядка 50 заявлений от мариупольцев на выплату компенсации согласно новому Постановлению Правительства ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
В Мариуполе возобновили выплату компенсации за утраченное имущество и жилье. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе возобновили выплату компенсации за утраченное имущество и жилье. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе возобновили прием заявлений от граждан на получение компенсации за утраченное или поврежденное в ходе боевых действий жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости. На сегодняшний день управления УТСЗН уже приняли порядка 50 заявлений от мариупольцев. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там напомнили, что на смену Постановлению ГКО №175 Правительство Республики приняло новое Постановление №61-1 от 7 августа, которым урегулировало вопросы компенсационных выплат.

- Документом определяется возможность получения компенсации за поврежденное жилье в размере до 7 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади и до 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади утраченного жилья. Также за полностью утраченное имущество первой необходимости заявитель имеет право на получение компенсационной выплаты в размере 100 тысяч рублей, а за частично утраченное - 50 тысяч рублей, - пояснили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе ждут решения властей о получении компенсационного жилья за утраченные квартиры в долевой собственности.

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