В Мариуполе возобновили прием заявлений от граждан на получение компенсации за утраченное или поврежденное жилье

В Мариуполе возобновили выплату компенсации за утраченное имущество и жилье. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе возобновили прием заявлений от граждан на получение компенсации за утраченное или поврежденное в ходе боевых действий жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости. На сегодняшний день управления УТСЗН уже приняли порядка 50 заявлений от мариупольцев. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там напомнили, что на смену Постановлению ГКО №175 Правительство Республики приняло новое Постановление №61-1 от 7 августа, которым урегулировало вопросы компенсационных выплат.

- Документом определяется возможность получения компенсации за поврежденное жилье в размере до 7 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади и до 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади утраченного жилья. Также за полностью утраченное имущество первой необходимости заявитель имеет право на получение компенсационной выплаты в размере 100 тысяч рублей, а за частично утраченное - 50 тысяч рублей, - пояснили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе ждут решения властей о получении компенсационного жилья за утраченные квартиры в долевой собственности.

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