В Мариуполе ждут решения властей о получении компенсационного жилья за утраченные квартиры в долевой собственности

Мэр Мариуполя Олег Моргун провел личный прием граждан. Фото: ТГ/Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун вместе с главой Приморского района Геннадием Янковским и специалистами структурных подразделений горадминистрации провел личный прием граждан. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Моргуна, основная масса обращений граждан снова касалась восстановления частных домов и получения компенсационного жилья при отсутствии в городе других собственников. Что касается индивидуальных жилых строений, то мэр заверил, что местные стройбригады восстанавливают дома во всех районах, работы идут по графику. Сейчас в городе готовят план ремонтных работ на август, и его обязательно выполнят.

Что касается второго вопроса, то тут все несколько сложнее.

- По поводу получения компенсационного жилья за утраченные квартиры в долевой собственности пояснил, что ожидаем принятия Правительством Республики нового постановления, регулирующего вопросы компенсаций гражданам, жилье которых было разрушено в ходе боевых действий. Тогда сможем вернуться к этому вопросу, - сказал Олег Моргун.

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