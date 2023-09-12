В Волновахе за неделю заменили более 300 метров аварийного водопровода

Работы провели специалисты Волновахского водоканала. Фото: Минстрой ДНР

Более 300 метров аварийного водопровода заменили за неделю в городе Волноваха в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

Там уточнили, что работы провели специалисты Волновахского водоканала. Они произвели ремонт водопроводных сетей по улице Октябрьской города Волноваха и по улице Советской поселка Новотроицкое.

- Замена аварийного участка трубопровода позволит улучшить водоснабжение жилых домов и минимизировать потери питьевой воды, - заявили в Минстрое ДНР.

Сообщается также, что ремонтные бригады устранили 30 порывов, прочистили более 350 метров канализационного коллектора, ликвидировали 15 заторов на канализационных сетях, очистили 12 водопроводных и канализационных колодцев, произвели замену пожарных гидрантов и запорной арматуры. Помимо этого, на фильтровальных станциях они отремонтировали часть инженерных систем.

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