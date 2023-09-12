Ямал подарил 300 экземпляров «Арктической азбуки» первоклассникам Волновахи

В Волноваху доставили «Арктическую азбуку». Фото: Министерство образования и науки ДНР

Ямало-Ненецкий автономный округ подарил 300 экземпляров «Арктической азбуки» ученикам Волновахи. Эти уникальные книги передал спецпредставитель губернатора Ямала Александр Кусенко. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

- 300 экземпляров этой уникальной книги передал спецпредставитель губернатора Ямала Александр Кусенко. В ближайшие дни их получат все первоклассники подшефного района. Среди них — и ученики восстановленных ЯНАО школ, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что эту уникальную книгу Ямал разработал в 2022 году. Общий тираж составляет 12 тысяч экземпляров. В разработке макета принимали участие педагоги, школьники и дошколята. Создатели разместили в азбуку интерактивные задачи, QR-коды с роликами о достопримечательностях Арктики и настольную игру.

Напомним, что специалисты из Ямала восстановили пять школ Волновахского района к новому учебному году. Чтобы успеть в срок, строители работали в несколько смен.

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