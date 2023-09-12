В ДНР доставили более трех тысяч новых контейнеров для сбора ТКО

В Республику поступают новые контейнеры для обращения с твердыми коммунальными отходами. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкою Народную Республику доставили более трех тысяч новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

По его словам, Республика получить более 30 единиц специализированной техники для сбора ТКО до конца 2023 года.

- На сегодняшний день нам поставлены более трех тысяч контейнеров. Из них 2260 единиц объемом 1,1 куб. м, 468 – объемом 0,75 куб. м, 300 единиц – объемом 0,5 куб.м. Всего в текущем году мы должны получить 31 единицу специализированной техники и 4042 контейнера разного объема для сбора ТКО, - отметил замминистра строительства и ЖКХ ДНР.

Он добавил, что новая техника и контейнеры окажет положительное влияние на сферу обращения с твердыми коммунальными отходами в Донецкой Народной Республике.

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