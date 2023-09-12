На средства Югры в Макеевке появится студия звукозаписи «Престиж Рекорд»

В Макеевке появится студия звукозаписи. Фото: ДАН

На средства гранта губернатора Югры в Макеевке оборудуют студию звукозаписи «Престиж Рекорд». Автором проекта является Александр Туркза, он педагог-организатор макеевского лицея «Престиж». На благоустройство объекта шеф-регион выделил более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает министерство образования и науки ДНР.

- На благоустройство объекта Ханты-Мансийский автономный округ выделил 465 тысяч рублей. Сейчас закупают необходимое оборудование — микрофоны, наушники и мониторы. Студию оборудуют в одном из кабинетов лицея. В помещении подготовят звукоизоляцию, - отмечают в министерстве.

Там добавили, что когда студия звукозаписи заработает в полную силу, то в ней будут записываться не только одаренные ученики и преподаватели лицея, но и все желающие.

Отметим, что грант губернатора Югры – это программа финансовой поддержки проектов, направленных на развитие региона, улучшение качества жизни населения и решение социально значимых проблем.

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