Администрация Макеевки поздравила жителей с 333-летием города

333-летний юбилей отмечают в Макеевке 11 сентября. Фото: администрация города

Администрация Макеевки поздравила жителей с 333-летним юбилеем города. Макеевчанам пожелали позитивного настроения и совершения добрых дел на благо города.

— Дорогие макеевчане! Поздравляем Вас с 333- летием Макеевки! Желаем всем макеевчанам — от мала до велика — здоровья, позитивного настроения, совершать больше добрых дел на благо родного города, которые будут менять его к лучшему! Пусть Макеевка будет дружелюбной для гостей и комфортной для живущих здесь людей! — отметили в администрации.

Макеевка прошла пусть от точки на карте до городского округа за 333 года. История города берет начало от первого упоминания поселения казаков Ясиновка в 1690 году. В 1892 году было начато проектирование поселка Дмитриевский, который позже стал ядром современной Макеевки. Уже в середине 19 века на месте современной Макеевки была начата добыча угля, а к 1910 году в Макеевском горном районе работало 37 шахт.

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