В Мариуполе провели повторный мониторинг пассажирского транспорта

Повторный мониторинг пассажирского транспорта прошел в Мариуполе. Фото: Минтранс ДНР

Сотрудники министерство транспорта ДНР совместите с администрацией Мариуполя и представителями перевозчика МУП АГМ «Мариупольтранс» провели повторный мониторинг пассажирского транспорта в городе. В ходе этого мероприятия было проверено десять транспортных средств.

- В ходе выездных мероприятий мониторинга сотрудниками отдела контроля (надзора) за соблюдением законодательства на транспорте Минтранса ДНР было обследовано 10 транспортных средств перевозчиков, из которых 9 имели удовлетворительное техническое и санитарное состояние, в салонах присутствовала вся необходимая визуальная информация, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе ДНР подчеркнули, что в одном из автобусов, обслуживающем маршрут № 20Т повреждены обивки кресел, а также отсутствует информация для пассажиров в салоне. Перевозчик обязался их устранить в 10-дневный срок.

- По результатам мониторинга было отмечено надлежащее техническое и санитарное состояние салонов транспортных средств перевозчика, - добавили в министерстве транспорта.

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