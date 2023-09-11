ВСУ начали перегруппировку и замену передовых штурмовых отрядов под Артемовском

Самым «горячим» направлением в районе Артемовска сейчас является Андреевка-Курдюмовка Фото: Александр КОЦ

На Артемовском направлении фиксируется «некая оперативная пауза». Есть информация о том, что украинские войска начали там перегруппировку сил, а также приступили к замене передовых штурмовых отрядов. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Руководитель Республики отметил, что самым «горячим» направлением в районе Артемовска сейчас является Андреевка-Курдюмовка.

- Самое «горячее» направление - это Андреевка-Курдюмовка, где противник пытался в данных направлениях улучшить свои позиции и под огнем артиллерии пытался продвигаться. Успеха не имел, - отметил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска активизировались в районе поселка Опытное под Донецком, однако российские военные сдерживают натиск противника.

На краснолиманском и марьинском направлениях ситуация пока остается без существенных изменений. На угледарском украинские войска пытаются улучшить свои позиции, однако безуспешно.

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