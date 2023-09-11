Хабаровский край восстанавливает два социальных объекта в Дебальцево

Дебальцево восстанавливают при поддержке Хабаровского края. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Специалисты из Хабаровского края восстанавливают два социальных объекта – школу и детский сад. Сейчас в дошкольном учреждении регион-шеф занимается благоустройством территории. Также ведут работы по монтажу вентилируемого утепленного фасада и укладке асфальтобетона. Об этом сообщает министерство образования и науки ДНР.

- В детском саду облагораживают территорию. Закончены работы по установке бордюрных камней, сейчас укладывают брусчатку, устанавливают ограждения и игровые площадки, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в Дебальцевской школе специалисты выполняют отделочные и кровельные работы, проводят отделку фасадов. Внутри здания занимаются электропроводкой и вентиляцией. На спортивной площадке подготовили территорию под игровые площадки, беговые дорожки и площадки для воркаута.

Напомним, что специалисты из Сахалинской области закончили ремонтные работы в Шахтерской школе №18. Перед началом учебного года регион-шеф завершил асфальтирование пришкольной территории.

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