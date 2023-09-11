В школе Мариуполя открыли мемориальную доску сержанту Сергею Аникееву

Мемориальную доску установили в родной школе Сергея Аникеева. Фото: Моргун/ТГ

В школе №65 Мариуполя торжественно открыли мемориальную доску старшему сержанту Сергею Аникееву. Он был смертельно ранен в мае 2022 года. Об этом сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун.

— Мариуполец родился в 1987 году, с детства уделял внимание своему физическому развитию и исповедовал здоровый образ жизни – стал мастером спорта по восточным единоборствам и прыжкам в воду. Активная жизненная позиция и вера в справедливость не позволили парню остаться в стороне от событий в Донбассе, — отметил градоначальник.

Моргун отметил, что Аникеев получил тяжелое ранение под Волновахой, но вернулся из госпиталя, чтобы приблизить освобождение родного Мариуполя. 25 мая 2022 года он был был смертельно ранен.

— Светлая память о герое Сергее Аникееве навсегда останется в памяти учеников и педагогов его родной СШ №65 и всех мариупольцев, — подчеркнул мэр.

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