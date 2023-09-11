В ДНР российские войска поразили пункт управления ВСУ в районе села Серебрянка

ВС РФ поразили пункт управления ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска поразили пункт управления ВСУ в районе села Серебрянка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны ВСУ, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки противовоздушная оборона перехватила три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Также противник потерял 46 дронов, в том числе в районах населенных пунктов Петровское, Евгеновка, Артемовск Донецкой Народной Республики.

Напомним, что российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка. На Донецком направлении противник потерял до 200 украинских военнослужащих, а также десять единиц военной техники.

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