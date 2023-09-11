Омбудсмен ДНР сообщила, что выборы в Республике прошли успешно

Выборы в ДНР прошли успешно, фактов нарушения избирательного права не зафиксировано Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Выборы в Республике прошли успешно, фактов нарушения избирательного права не зафиксировано. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Выборы в Донецкой Народной Республике прошли успешно. В процессе мониторинга соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения голосования, фактов нарушения избирательного права не зафиксировано, - отмечает омбудсмен ДНР.

Она добавила, что явка на выборах была высокой. На избирательных участках жалоб на ограничение права свободного волеизъявления в ее адрес не поступило.

Напомним, что в Народный Совет ДНР по итогам выборов прошли четыре партии из пяти. Больше всего число депутатских мандатов получила партия «Единая Россия». Избирательная комиссия ДНР на заседании 11 сентября единогласно утвердила итоги выборов.

Отметим, что всего в региональном парламенте ДНР 90 депутатов. ЕР получила 74 депутатских места. КПРФ и ЛДПР - по шесть мест, а партия «Новые люди» — четыре места.

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