Итоги выборов 2023: В Народный Совет ДНР прошли четыре партии из пяти

На выборах приняли участие почти 1,9 миллиона жителей ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Народный Совет ДНР по итогам выборов прошли четыре партии из пяти. Наибольшее число депутатских мандатов получила «Единая Россия». Избирательная комиссия ДНР на сегодняшнем заседании единогласно утвердила итоги выборов.

Председатель Избиркома Республики Владимир Высоцкий сообщил, что в Народном Совете ДНР партия «Единая Россия» получила 74 депутатских места. КПРФ и ЛДПР - по шесть мест, а партия «Новые люди» — четыре места. Всего в региональном парламенте ДНР 90 депутатов.

Ранее сообщалось, что на выборах в региональный парламент «Единая Россия» получила 78,03% голосов, КПРФ — 6,43%, ЛДПР — 6,25%, «Новые люди» — 5,14%. Именно эти четыре партии будут представлены в Народном Совете. Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» набрала 3,27% голосов. Для участия в распределении депутатских мандатов партии должны были преодолеть 5-процентный барьер.

Впрочем, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» прошла в Донецкий городской совет, получив 5,18% голосов. В горсовете будут представлены все пять партий, участвовавших в выборах.

Также председатель Избиркома ДНР сообщил, что на выборах приняли участие почти 1,9 миллиона жителей.

- Число жителей, внесенных в списки избирателей, на момент окончания голосования составило 2 миллиона 13 тысяч 774 человека. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиркомами, составило 1 миллион 899 тысяч 712, — сказал Высоцкий.

Напомним, что в период с 31 августа по 7 сентября в ДНР было организовано досрочное голосование, с 8 по 10 сентября состоялся основной этап выборов депутатов Народного Совета и представительных органов муниципалитетов.

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