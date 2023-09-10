Избирком ДНР планирует утвердить результаты выборов 11 сентября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Председатель Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий сообщил, что результаты выборов объявят 11 сентября.

- Требования законодательства говорят, что мы должны выждать определенный период времени для того, чтобы с полной долей уверенности огласить все результаты явки. Я думаю, что завтра утром мы уже будем вполне в состоянии, мы уже сможем провести заседание избирательной комиссии и подписать соответствующий протокол, - сообщил Высоцкий.

Он добавил, что сейчас нет никаких жалоб, чтобы они могли существенно повлиять на результаты выборов.

На данный момент число обработанных протоколов на выборах в Народный Совет ДНР составляет 89,99% протоколов, а в Донецкий городской совет - 72,86%.

Партию «Единая Россия» поддержали 78,04% избирателей, КПРФ — 6,46%, ЛДПР — 6,33%, Новых людей — 5,11%, СРПЗП — 3,21%.

По итогам обработки 72,86% протоколов в Донецкий городской совет, «Единая Россия» набрала 75,60%, за ними следуют ЛДПР с результатом в 7,14%, КПРФ — 5,46%, «Новые люди» — 5,32%, СРПЗП — 5,18%.

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