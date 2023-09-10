Денис Пушилин сообщил о ранении трех жителей ДНР от обстрелов ВСУ 10 сентября

За день от обстрелов ВСУ в ДНР ранения получили три человека Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На территории Донецкой Народной Республики от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за день ранения получили три человека. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Ранены три мирных жителя – в Макеевке и Александровке. Также один из жителей Макеевки пострадал в результате подрыва на кассетном боеприпасе. Вся необходимая помощь раненым оказывается в полном объеме, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что за день украинские боевики повредили 17 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Также по территории Республики противник выпустил 200 различных боеприпасов.

- Сегодня в течение дня противник выпустил по территории Республики более 200 различных боеприпасов, применялись системы залпового огня, ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа. Обстрелам из РСЗО «Град» подвергся центр столицы региона. Информация по вечернему обстрелу Донецка уточняется, - добавил Пушилин.

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