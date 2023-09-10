СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по двум районам Донецка 15 ракет из РСЗО

Центр Донецка под обстрелом ВСУ. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики ввели огонь из района Нейталово. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:47 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено 15 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, центр города находится под массированным обстрелом украинских боевиков. По предварительным данным, задымления от прилетов зафиксировано по проспекту Богдана Хмельницкого. В зоне риска также район площади Бакинских Комиссаров.

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