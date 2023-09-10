В ДНР завершился третий день очного голосования Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике закрылись избирательные участки. Голосование в третий день очных выборов в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов длилось с 08:00 до 15:00.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что Донецкая Народная Республика занимает лидирующие позиции среди всех регионов России по уровню явки на выборы.

По итогам второго дня очного голосования на выборах в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов в ДНР отметили высокую явку на избирательные участки. Явка на выборы депутатов Народного совета составила 74,01, а по выборам в Донецкий городской совет — 68,32%.

Как сообщала «КП Донецк», в заключительный день голосования наблюдались очереди в ряде избирательных участков. Председатель одной из комиссий Мария Хомченко подчеркнула, что голосовать приходит и молодежь, и пенсионеры.

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