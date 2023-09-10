Моргун почтил память защитников Мариуполя в годы Великой Отечественной войны

Мэр Мариуполя возложил цветы и почтил память Воинам – Освободителям города. Фото: ТГ/Моргун

Глава Мариуполя Олег Моргун к памятному знаку Воинам - Освободителям 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизии возложил цветы и почтил память защитников города в годы Великой Отечественной войны.

- 8 сентября Советская армия начала наступление на группировку оккупантов. Прорвав оборону гитлеровцев с нескольких сторон, в том числе с моря, 10 сентября 1943 года Советская армия освободила Мариуполь от нацистов, - написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун добавил, что мариупольцы чтят память павших героев той войны, а для молодого поколения они служат живым примером мужества и героизма.

Напомним, ранее глава приморского города поздравил мариупольцев с 80-летием со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Он отметил, что Мариуполь не забудет, какую высокую цену заплатили солдаты Красной армии за освобождения Донбасса.

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