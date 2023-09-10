Танкист с позывным Титан 38 исполнил трогательную песню на Саур-Могиле. Фото: ТГ/Пушилин

На Саур-Могиле командир взвода младший лейтенант Тимур Танатаров с позывным Титан 38 исполнил трогательную песню. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Танкисты – творческие личности во всем. На торжестве, посвященном 80-летней годовщине со Дня освобождения Донбасса, танкист, командир взвода младший лейтенант Тимур Танатаров с позывным Титан 38 исполнил песню «Для врага я – русский». В ней есть такая строчка: «Я справлюсь», - написал врио Главы ДНР в телеграм-канале.

Напомним, ранее Денис Пушилин поздравил танкистов с профессиональным праздником. По его словам, танковые подразделения играют одну из ключевых ролей по освобождению новых регионов России, выполняя профессионально боевые задачи. Также врио Главы ДНР вспомнил героический экипаж танка «Алеша», который смог остановить атаку из восьми единиц вражеской техники.

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