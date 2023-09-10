Врио Главы ДНР поздравил танкистов с профессиональным праздником Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил танкистов с профессиональным праздником. По его словам, танковые подразделения играют одну из ключевых ролей по освобождению новых регионов России, выполняя профессионально боевые задачи.

- Сегодня День танкиста, день мужественных и сильных воинов, в храбрости которых мы не раз убеждались. При проведении специальной военной операции танковые подразделения играют одну из ключевых ролей по освобождению наших территорий, выполняя в высшей степени профессионально боевые задачи, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин вспомнил героический экипаж танка «Алеша», который смог остановить атаку из восьми единиц вражеской техники. Врио Главы ДНР пожелал танкистам как можно быстрее с победой вернуться домой целыми и невредимыми.

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