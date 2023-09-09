Специалисты из Москвы капитально отремонтировали 27 котельных в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин выразил благодарность за проделанную работу московским специалистам. Фото: ТГ/Кулемзин

Специалисты из Москвы в 2023 году выполнили колоссальную работу по восстановлению теплоисточников в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что работники МОСГАЗа реконструировали и капитально отремонтировали 27 котельных в городе, 32 километра теплосетей, установили 16 шкафных газорегуляторных пунктов, а 70 передали на нужды города. С начала года ремонтные бригады также устранили аварии на 300 участках наружных сетей и в 303 многоквартирных домах.

Кроме того, за шесть месяцев этого года благодаря москвичам были не просто отремонтированы газопроводы или котельные, но вообще выполнены замена и восстановление всей системы к предстоящей зиме.

- Мы всем Донецком выражаем свою благодарность за проделанную работу и говорим спасибо каждому специалисту, и в снег, и в дождь работающему в нашем городе, - подчеркнул Кулемзин.

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