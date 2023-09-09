Пушилин поблагодарил Москву за помощь жителям ДНР

Лидер ДНР Денис Пушилин поздравил жителей и руководство Москвы с 876-летием города. Фото: сайт Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей и руководство Москвы с 876-летием города. Он отметил, что трудно переоценить ее роль и значение в жизни всей страны. И тем более - в жизни дончан.

- Мы, в Республике, благодарны москвичам за ту помощь, которую они оказывают нашему региону, - отметил руководитель Республики.

По словам Пушилина, только в этом году Москва в качестве шефской помощи реализовывает более тысячи мероприятий, направленных на восстановление Донецка и повышение уровня жизни его жителей. Это капитальный ремонт детсадов и школ, восстановление коммуникационных систем, помощь в ликвидации последствий обстрелов, ремонт разрушенного жилья и многое другое. В планах - сделать еще больше.

- Спасибо, дорогие москвичи, за поддержку! Пусть Москва всегда будет лучшей в мире столицей! - пожелал Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва отремонтировала в Донецке почти 15 километров дорог за несколько месяцев. Очередность их ремонта путем народного голосования выбрали сами жители столицы ДНР.

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