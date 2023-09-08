ВСУ ранили мужчину на автостанции в Петровском районе Донецка

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 мм (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка. Пострадал мужчина 1985 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: в Петровском районе Донецка на автостанции ранен мужчина 1985 года рождения, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что украинские боевики выпустили по району три артиллерийских снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций боевиков в Максимильяновке.

Как сообщала «КП Донецк», ранее в Петровском районе Донецка пострадал мужчина 1954 года рождения. Он подорвался на взрывоопасном предмете. Причиной трагедии послужило нарушение правил безопасности при обращении с ВОП.

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