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НовостиПолитика8 сентября 2023 19:55

ВСУ ранили мужчину на автостанции в Петровском районе Донецка

В результате обстрела украинских войск ранен мужчина 1985 года рождения
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 мм (архивное фото)

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 мм (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка. Пострадал мужчина 1985 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: в Петровском районе Донецка на автостанции ранен мужчина 1985 года рождения, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что украинские боевики выпустили по району три артиллерийских снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций боевиков в Максимильяновке.

Как сообщала «КП Донецк», ранее в Петровском районе Донецка пострадал мужчина 1954 года рождения. Он подорвался на взрывоопасном предмете. Причиной трагедии послужило нарушение правил безопасности при обращении с ВОП.

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