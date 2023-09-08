«Зеленстрой» Мариуполя благоустроил памятники воинам-освободителям

В Мариуполе привели в порядок памятник воинам-освободителям. Фото: администрация Мариуполя

«Зеленстрой» благоустроил памятник «Воинам – Освободителям 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизии» по Комсомольскому бульвару в Орджоникидзевском районе Мариуполе. Специалисты привели в порядок памятник и прилегающую к нему территорию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

— В преддверии празднования дней освобождения Донбасса и Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков работники МУП АГМ «Зеленстрой» привели в порядок памятники и мемориалы героям Великой отечественной войны. Также на левобережье коммунальники ведут покос травы и уборку зеленых зон на участке от улицы Орджоникидзе до бульвара 50 лет Октября, — отметили в администрации.

Как сообщала «КП Донецк», в Мариуполе завершили первый этап реконструкции памятника азовстальцам. К частично восстановленному мемориалу смогли возложить цветы жители города. Восстановлением памятника за собственные средства занимается ОАО «Вагнер».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе прошла церемония возложения цветов в честь Дня освобождения Донбасса

Мэр города Олег Моргун напомнил мариупольцам, что они - потомки тех освободителей, которые 80 лет назад справились с фашистской угрозой (подробнее)