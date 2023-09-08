Мирный житель подорвался на ВОП в Петровском районе Донецка

В Петровском районе Донецка ранен один мирный житель (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мирный житель Петровского района Донецка получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Причиной трагедии стало нарушение правил обращения с ВОП. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате нарушения правил безопасности при обращении с ВОП пострадал житель пгт Александровка (Петровский район), мужчина 1954 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу, — отметил градоначальник.

Как сообщала «КП Донецк», за прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибли 11 человек, еще 78 получили ранения, в том числе и девять детей. Уполномоченный по правам человека при Главе ДНР Дарья Морозова отметила, что с 1 января в ДНР от агрессии киевского режима погибли 279 мирных жителей.

Ранее в результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка погибла женщина.

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